Un’iniziativa resa possibile grazie al recente regolamento europeo sull' equity crowdfunding , che di fatto ha abbattuto i confini normativi per gli Stati dell’Ue, permettendo ai portali di operare in un mercato di capitali ed opportunità realmente unificato.

E’ una forma di finanziamento che permette ai piccoli investitori di partecipare allo sviluppo di startup promettenti, fornendo loro capitale in cambio di quote di partecipazione. Un approccio che democratizza il finanziamento delle imprese , aprendo nuove opportunità per gli imprenditori e gli investitori.

Calcio, token e fantasy

A quasi un anno dall'avvio Starcks, l'azienda che ha sviluppato il primo exchange italiano dei token ufficiali delle prossime stelle del calcio, può già vantare più di 30 giocatori in fase di listing, oltre 10.000 utenti registrati e 700.000 euro di token venduti. La startup ha inoltre lanciato il suo Fantasy Football Game, una componente di "gamification" che aggiunge una nuova prospettiva al business dello Star Player Token. Gli utenti possono infatti schierare i Token, mettere alla prova le loro conoscenze sportive e vincere premi importanti in base ai risultati conseguiti. Figura chiave dell’azienda è Emanuele Floridi, esperto in Public Affairs & Crisis Management, con un’esperienza ventennale nel settore delle Istituzioni e della politica, della comunicazione e dei media, dello sport e della finanza, delle telecomunicazioni, in Italia e all’estero. "Siamo estremamente orgogliosi dei risultati ottenuti finora - spiega Floridi -. Con il supporto dei nostri investitori e della community ci apprestiamo a raggiungere nuovi traguardi emozionanti. Il nostro Fantasy Football Game rappresenta un'innovazione nel settore e il crowdfunding su Seedrs ci offre l'opportunità di coinvolgere ulteriormente la nostra community e portare avanti la nostra visione e condividere i successi futuri".