E' in arrivo una novità rivoluzionaria nel calcio, ad imitazione di ciò che già accade in altri sport come pallamano, rugby, hockey e pallanuoto: l'espulsione temporanea, per dieci minuti. Secondo quanto riferiscono il 'Telegraph' e altri media britannici, l'Ifab, ovvero l'unico ente che può cambiare le regole dello sport più amato, ne discuterà nel corso del suo 'General Meeting' del prossimo 2 marzo a Glasgow

L'ufficialità arriverà il 2 marzo durante l'Annual General Meeting che si terrà vicino Glasgow, ma è ormai certo che l'Ifab, organismo sovrano sul regolamento, che conserva ancora il retaggio del diritto di veto dei britannici inventori del calcio, darà l'ok per sperimentare l'espulsione a tempo. Né giallo né rosso, ma un cartellino blu e - quasi certamente - 10 minuti fuori per situazioni specifiche come proteste o falli tattici particolarmente antisportivi, per i quali l'ammonizione è ritenuta troppo poco e l'espulsione troppo. Espulsione alla quale si arriverà sommando un cartellino giallo a uno blu o due blu. Attenzione però: prima che diventi effettivamente una regola nuova e di vederla quindi applicata in tutti i campionati, Europei e Mondiali compresi, ci sarà da sperimentarne l'effetto. E saranno proprio gli inglesi a partire: dopo aver già testato il cartellino blu in alcuni campionati giovanili, la FA è pronta ad alzare il livello e a provare nella Coppa Nazionale, forse maschile o più probabilmente in quella femminile.