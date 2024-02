Nel giorno in cui è stata approvata la modifica dello statuto che permetterà una sua rielezione al quarto mandato, il presidente dell'Uefa ha annunciato che non si candiderà per il 2027: "Sono lontano dalla mia famiglia da molto tempo"

"Sono stanco, lontano dalla mia famiglia da molto tempo. Ho deciso di non ricandidarmi nel 2027". Con queste parole l'attuale presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, ha annunciato che non si ricandiderà per un quarto mandato. "Non l'avevo detto perché non volevo influenzare il Congresso - ha aggiunto lo sloveno -. L'ho deciso circa sei mesi fa. Ho una bella vita nel calcio ma anche fuori. Sono lontano dalla mia famiglia da circa sei anni e lo sarò per altri tre: ho comunicato questa decisione prima a loro e poi ad amici e colleghi".