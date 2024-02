Cosa non si fa per fare felice una tifosa: ne sa qualcosa l'attaccante del Tigres, André-Pierre Gignac, che ha rischiato letteralmente la testa per un... autografo! Per fortuna scampato pericolo per il francese, che alla fine si è fatto una risata. Guarda il VIDEO sopra

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT