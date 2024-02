Presente all'uscita del documentario biografico su Marcello Lippi, 'Adesso vinco io', il francese ha parlato del suo arrivo in Italia da calciatore voluto proprio dall’ex allenatore della Juventus: "È stato il primo che ha creduto in me e ha voluto che restassi anche quando le cose all’inizio non andavano bene". Poi sul suo futuro: "Adesso sto facendo altro, ma mi piacerebbe tornare in panchina. In Italia? Perché no…"

