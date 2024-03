Ct della Nigeria cercasi. Addirittura online! Dopo le dimissioni di José Peseiro, infatti, la Federcalcio della Nigeria ha pubblicato un annuncio di lavoro online , con tutte le caratteristiche che i candidati devono avere. Nel messaggio si legge: "Attenzione allenatori di calcio appassionati! La Federcalcio nigeriana (NFF) è alla ricerca di un leader visionario che prenda il timone della nostra squadra nazionale maschile senior, i potenti Super Eagles. Questa è la tua occasione per guidare una squadra ricca di storia e guidarla verso una gloria ancora maggiore sulla scena internazionale. Sei pronto a rispondere alla chiamata?". Un appello molto particolare, rilanciato sui social anche da FutbolJobs , sito specializzato nella ricerca di assunzioni nel mondo del calcio.

Le caratteristiche richieste

L'annuncio è dettagliato. Tra le varie caratteristiche devono esserci 'qualifiche di alto livello' e 'una comprovata esperienza nella gestione del calcio ai massimi livelli'. Altre caratteristiche fondamentali sono una 'mentalità vincente' così come una 'buona conoscenza del calcio africano'. "Tutto questo", scrive la Federcalcio, rappresenta una "opportunità irripetibile per fare la storia del calcio nigeriano. Se sei un allenatore che vive sotto pressione e sogna di incidere il proprio nome nella tradizione calcistica, vogliamo sentire la tua opinione!". Insomma, il prossimo Ct di Osimhen (e non solo) potresti essere proprio tu!