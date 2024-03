Attentato a Mosca, annullata Russia-Paraguay

L'amichevole Russia-Paraguay, in programma lunedì a Mosca, è stata annullata dopo l'attacco armato avvenuto ieri sera in una sala da concerto a Krasnogorsk (sobborgo della capitale russa), rivendicato dal gruppo jihadista dell'ISIS e che ha provocato almeno 93 morti. È arrivato l'annuncio ufficiale in una nota, dove si spiega che "a causa dell'attentato, la Federcalcio russa e la Federcalcio paraguaiana hanno deciso di annullare l'amichevole". La partita, che avrebbe dovuto svolgersi allo stadio Dynamo di Mosca, potrebbe essere organizzata in un secondo momento secondo la stessa fonte.