Messi: "Ritiro? Darò l'addio al calcio quando non sarò più utile"

Lionel Messi si è raccontato in un'intervista al podcast "Big Time". Il fuoriclasse argentino ha spiegato le proprie intenzioni riguardo al ritiro dal calcio giocato: "Il calcio è ciò che amo ma quando mi renderò conto di non poter essere più di aiuto per i miei compagni mi ritirerò". Sul suo passaggio dal Barcellona al Psg: "Non ero pronto a partire, ho dovuto ricostruire da capo la mia vita"

Non sarà un addio molto ravvicinato quello di Lionel Messi dal calcio. A confermarlo, oltre al contratto con l'Inter Miami fino al 31 dicembre del 2025 anche le parole dello stesso fuoriclasse argentino al podcast "Big Time''. Alla domanda sul ritiro la sua risposta è stata molto netta: "So che lo sentirò, me ne accorgerò quando non riuscirò ad aiutare più i miei compagni in campo. Sono molto autocritico, so quando sto bene, quando sto male, quando gioco bene e quando gioco male. Se farò bene, proverò a continuare perché è giocare a calcio è ciò che amo. Quando sentirò che sarà il momento di fare questo passo, lo farò senza pensare alla mia età. Oggi mi prendo ancora molta cura di me stesso. Mi riposo e mangio bene. Lo faccio sempre di più nel corso degli anni, anche perché ora il calcio è più fisico e giochiamo più partite. Non ho una routine particolare, solo quella classica di tutti i giocatori professionisti".