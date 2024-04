Tutto pronto per la 27esima edizione del trofeo Manlio Selis, uno dei più importanti tornei giovanili del mondo che si svolge nel Nord della Sardegna. Un torneo patrocinato da FIFA, UEFA e FIGC che negli anni ha visto protagonisti tanti giovani atleti che poi sono diventati giocatori professionisti nelle massime leghe europee . E così 800 ragazzini under 14 di 40 squadre diverse divise tra società professionistiche e non professionistiche di tutta Italia e d’Europa sono pronte a sbarcare sull’isola con la grande novità di una squadra che arriva direttamente dall’altra parte del mondo: Il Talleres di Cordoba . Altra novita’ della stagione il fatto che 75 partite del torneo saranno trasmesse online e potranno essere seguite da tutto il mondo. Si gioca dal 24 al 27 aprile in 8 Comuni diversi della Gallura.

Dal 2025 la prima edizione femminile

“C’è grande attesa per questa 27esima edizione di un torneo che diventa più grande anno dopo anno", racconta Enea Selis, factotum e ideatore della manifestazione. Un torneo che lunedì 8 aprile nella cornice dell’EA Bianca Luxury resort a Baja Sardinia (Arzachena) ha visto la sua inaugurazione ufficiale alla presenza di autorità, rappresentanti delle società e ospiti illustri. Ѐ stata l’occasione per premiare il dirigente dell’anno Matteo Marani (presidente Lega Pro), l’allenatore di calcio femminile Alessandro Spugna (As Roma Women), i giornalisti Andrea Di Caro (Gazzetta dello sport) e Alessandro Antinelli (Rai sport) e Cristian Brocchi (ex calciatore, oggi allenatore). Durante l’evento e’ stato annunciato per la prossima stagione il via della prima edizione al femminile del trofeo Selis.