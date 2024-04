Sia la stella portoghese che quella argentina sono stati eliminati ai quarti di finale delle loro rispettive competizioni continentali per club. L’ultima volta che avvenne fu in Europa nel 2022. E ora per Messi e compagni un’ipotetica qualificazione al Mondiale per Club del 2025 è sempre più lontana, ma c’è ancora una possibilità…

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi fuori ai quarti di finale delle loro rispettive Champions. Il calciatore portoghese, che non sta vivendo di certo un momento particolarmente positivo, con il suo Al-Nassr ha perso la sfida contro l’Al-Ain, terminata ai calci di rigore sul punteggio di 3-1 per la squadra avversaria. Stessa sorte per Messi che nella notte ha perso contro il Monterrey, nel match di ritorno dei quarti di Concacaf Champions Cup, per 3-1 (nella quale l’argentino non è andato in gol e Jordi Alba è stato espulso).