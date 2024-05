Dove vedere Fiorentina-Monza in tv

Il posticipo del lunedì sera chiude la 36^ giornata di Serie A. Fiorentina e Monza scendono in campo lunedì 13 maggio alle 20.45 e sarà trasmessa in diretta su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW

La sfida fra Fiorentina e Monza , valida per la 36^ giornata di Serie A si gioca l unedì 13 maggio alle 20.45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Davide Polizzi con il commento di Lorenzo Minotti. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Vanessa Leonardi e Marco Nosotti. Dalle 20.00 e dalle 22.30 " La Casa dello Sport Night " con Mario Giunta, Fabio Quagliarella, Andrea Marinozzi e Riccardo Gentile.

I numeri di Fiorentina e Monza

Sono tre finora i precedenti in Serie A con una vittoria per uno e un pareggio. La Fiorentina è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 12 partite casalinghe di Serie A. La Fiorentina ha 50 punti, dopo 34 gare della scorsa stagione ne avevano ottenuti quattro in meno. Il Monza ha registrato sei partite consecutive senza alcuna vittoria solo per la seconda volta in Serie A.