"Voglio chiudere con un trofeo"

Queste, invece, le parole di Bonucci: "È stato un piacere per me far parte di questa meravigliosa famiglia. Ho cercato di dare il mio meglio dentro e fuori dal campo, ma soprattutto siamo pronti a combattere la nostra ultima battaglia". La sua ultima partita da giocatore professionista sarà questa domenica contro l’Istanbulspor alle ore 18:00, nell'ultima giornata della Super Lig turca. "Voglio finire la mia carriera con un trofeo e abbiamo la possibilità di diventare campioni". Il Fenerbahce, infatti, in caso di successo contro l’Istanbulspor e di sconfitta del Galatasaray (primo), potrebbe aggiudicarsi la Super Lig turca.