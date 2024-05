Il difensore italiano, tramite un video sui che ripercorre la sua storia da giocatore pubblicato alle ore 19.19, ha anunciato definitivamente l'addio al calcio giocato. "Da piccolo sognavo questa storia da raccontare promettendomi traguardi da abbracciare contro i grandi. Un padre, un compagno, un marito, un calciatore, oltre, oltre la storia. Oggi sono io" I GIOCATORI RITIRATI NEL 2024

Leonardo Bonucci dice addio al calcio giocato. Dopo il rientro in Italia e due giorni di consultazioni con la famiglia e col suo agente Alessandro Lucci, il difensore italiano ha definitivamente deciso di compiere questo passo. La decisione ufficiale è arrivata tramite un video, pubblicato alle ore 19.19 (il suo numero di maglia), sui suoi profili social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Bonucci (@bonuccileo19) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

La carriera di Bonucci Con 431 presenze in Serie A, in particolare con la maglia della Juventus, Bonucci saluta il calcio avendo conquistato 9 scudetti, un Europeo, 5 supercoppe italiane e 5 coppe Italia. 121 presenze e 8 gol in Nazionale. Oltre ai bianconeri, in Italia ha vestito anche le maglie di Milan, Bari, Pisa, Inter e Treviso. Due, invece, le esperienze all’estero: la prima in Germania all’Union Berlino. L’ultima, invece, col Fenerbahce in Turchia. approfondimento I trofei, lo sgabello e il ritiro: Bonucci-story

Juventus: "Lascia un pezzo della nostra storia" Subito dopo l’annuncio ufficiale, è arrivato anche il messaggio della Juventus, squadra con la quale Bonucci vanta 502 presenze in carriera: "Un pezzo importante della nostra storia ha deciso di lasciare il mondo del calcio giocato: Leonardo Bonucci. È una notizia che ci tocca, profondamente, perché Leo ha significato tantissimo per la nostra storia: 502 le sue presenze in maglia bianconera, 8 Scudetti, 4 Coppe Italia, 5 Supercoppe Italiane. Pilastro e una delle “B” della "BBC", terzetto difensivo che ha scritto pagine di leggenda, Bonucci ha condiviso con noi ben 12 stagioni. Ci siamo salutati lo scorso settembre, ma il filo che ci lega non si può spezzare. Nemmeno ora che Leo ha deciso di intraprendere una pagina nuova della sua vita, per la quale gli auguriamo solo il meglio".

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Buffon: "Orgogliosi di ciò che siamo stati" Oltre ai bianconeri, anche Gianluigi Buffon ha voluto mandare un messaggio, condiviso su Instagram, al difensore italiano, ripercorrendo gli anni della 'BBC': "Come è successo a Barza, a me ed infine al Chiellone, il tuo ritiro riaccende una malinconia nell’animo, che ci rende orgogliosi per ciò che siamo stati, ma allo stesso tempo ci lascia immobili di fronte al tempo che scorre via. Tuttavia, è proprio in quel passato che troviamo le emozioni e i sentimenti di una strada percorsa insieme fianco a fianco, dove il comune denominatore era la fiducia reciproca. Ognuno di noi si fidava dell’altro e dentro quella fiducia abbiamo costruito una parte importante della nostra storia calcistica. Grande Leo, compagno di tante battaglie, con la stessa fiducia, ora so che guarderai al futuro con la tua solita determinazione".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie