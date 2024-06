Bonucci: "Mi pento della lite con Allegri"

"Sono in equilibrio con me stesso: ho fatto una doppia esperienza all’estero, ora mi godo la famiglia. Da luglio inizierò il corso da allenatore a Coverciano". Leonardo Bonucci si è appena ritirato ma dimostra di avere le idee già chiarissime sul futuro, come raccontato a La Gazzetta dello Sport. Un'intervista in cui ripercorre gioie e dolori della sua carriera da giocatore, a partire dai momenti peggiori: "Per esempio l’eliminazione dai due Mondiali - ha spiegato -. Dopo il secondo ho avuto la fortuna d’incontrare Vialli che, su una panchina a Coverciano, mi disse: «Sei uno dei più vecchi, devi reagire, non pensare che tutto sia finito». Senza quello forse non ci sarebbe stato l’Europeo del 2021. Le finali di Champions sono state dolorose come l’addio alla Juve, però di bello c’è stato un percorso lunghissimo di successi. Non potevo chiedere di meglio. L'addio ai bianconeri è una cicatrice che fa ancora male. Mi sarebbe piaciuto un finale diverso, però forse non è ancora arrivato. Ma l’amore resta intatto". C'è anche un episodio di cui l'ex difensore si pente: "La lite con Allegri in Juve-Palermo: una reazione istintiva che potevo gestire meglio. L'ultima volta che ho parlato con lui è stato a maggio 2023, a Udine. Ognuno si comporta come meglio crede. Se dovessi incontrarlo in un bar lo saluterei, di sicuro non lo chiamerei io per prendere un caffè".