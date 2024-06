Giovanni Solazzi è vicepresidente del Cancun Fc e supervisore del Leganes. Nel giro di pochi giorni ha vinto il campionato di seconda divisione messicana e la Serie B spagnola, riportando i Pepineros a giocare di nuovo il derby coi giganti del Real Madrid

Italia terra di poeti, navigatori e… direttori generali calcistici. In mondi e livelli diversi, ma pur sempre vincenti e d’esempio. Vincere è bello e difficile a qualsiasi latitudine, farlo contemporaneamente nella stessa stagione e in due continenti diversi è fantastico e, al tempo stesso, la conferma dell’evoluzione della gestione manageriale del calcio e dello sport in generale. Fondi e holding hanno ormai preso il posto di tradizioni familiari e personaggi pittoreschi che hanno reso leggendaria un’epoca ormai passata. Il nuovo potere economico ha però comunque bisogno di una guida, di chi prende decisioni e fa scelte imprenditoriali e tecniche. Simbolo vincente di questo nella stagione appena archiviata è un ragazzo italiano: Giovanni Solazzi.

Un top-player da scrivania Giovane e di talento ha trasformato la passione calcistica e la potenzialità in campo agonistica di livello “non internazionale” in una carriera dietro la scrivania di livello mondiale. La base nasce come tanti di noi che hanno corso dietro ad un pallone che rotola, sostenuta poi da studi di alto livello puntellati da laurea e master. Nato a Fano, passato attraverso l’Università di Bologna, poi gli studi di legge ad Harvard e il Master a New York nell’Università considerata la numero 1 al mondo; la Columbia. Passo successivo un grande studio legale vero? No, sbagliato! Il mondo imprenditoriale del calcio. Il suo scintillante curriculum, le sue capacità comunicative e diplomatiche unite alla giovane età lo hanno reso un top-player da scrivania. L’idea giusta viene alla Blue Crow Sports, fondo americano fondato nel 2021 da un gruppo di Sports Excecutive ed investitori con l’obiettivo di voler rivoluzionare la gestione del mondo sportivo attraverso sviluppo di talenti innovativi, uso dei dati e delle nuove tecnologie con una visone. La migliore che hanno avuto è stata quella di coinvolgere il giovane Solazzi come ‘Founder’. Profilo perfetto per il ruolo e passione giusta per il calcio, con “conoscenze europee” per un gruppo di mentalità americana.