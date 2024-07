A distanza di 23 anni dall'ultima volta, quando vinsero nell'edizione casalinga, i Cafeteros sono tornati in finale di Copa America dopo aver battuto 1-0 l'Uruguay. Gioia immensa anche per un grande ex della Colombia, il leggendario René Higuita: 68 presenze in Nazionale e spettatore a distanza, il portiere del 'colpo dello scorpione' non ha trattenuto le lacrime al fischio finale

COLOMBIA IN FINALE, RISSA URUGUAY A FINE PARTITA