Mbappé-Psg, una storia che non è ancora finita. Il rapporto sul terreno di gioco è finito con la scadenza del contratto lo scorso giugno e l'approdo dell'attaccante alla corte del Real Madrid dove, contribuendo anche con un gol, ha già vinto il suo primo trofeo, la Supercoppa Europea, ma ora c'è uno scontro fuori dal campo. Il giocatore - come riportato da L'Equipe e Le Monde - lamenta al suo ex club, infatti, il mancato pagamento di un terzo del bonus alla firma (36 milioni lordi), le ultime tre mensilità e bonus etici previsti nel contratto con i parigini: un totale di circa 55 milioni lordi. I legali del 25enne hanno inviato una diffida alla società di Al Khelaifi lo scorso giugno e, non avendo vinto la causa, hanno deciso ora di rivolgersi direttamente alla commissione legale della LFP, la Lega francese, e dell'Uefa, cercando comunque di non far esplodere il caso a livello mediatico.