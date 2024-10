Abodi: "Fuori dagli stadi chi non rispetta regole"

"Il calcio è fatto per i tifosi, non c'è cosa peggiore che tradire questo spirito con atteggiamenti che con il calcio non hanno nulla a che vedere". Così il ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi in merito all'inchiesta sugli ultras a Milano. "Anche le curve sono luogo di socialità e libertà. Esistono due categorie di tifosi: i tifosi, specialmente i giovani, a cui diciamo sempre grazie e poi ci sono quelli che non rispettano le regole della vita e loro devono stare fuori dallo stadio", sottolinea a Sky Tg24 Live in Roma. "Non servono regole nuove ma bisogna applicare quelle che ci sono. Usare la tecnologia: esistono strumenti che consentono la riconoscibilità di coloro che non si comportano bene e useremo quindi la biometria. Chiederemo anche alle società di fare qualcosa e cioè ritirare il gradimento ai soggetti che non si comportano in modo adeguato. E chi ha commesso reati gravi non deve far parte di questa comunità".