Era il 29 agosto del 2019 quando la vita di Luis Enrique e della sua famiglia fu sconvolta dalla perdita della piccola Xana, morta a soli 9 anni a causa di un tumore osseo. “Ci mancherai moltissimo ma ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita con la speranza che in futuro ci incontreremo di nuovo. Sarai la stella che guida la nostra famiglia”, scrisse allora l’allenatore, che proprio per stare vicino alla figlia si era preso una pausa dal calcio. A distanza di 5 anni, Luis Enrique torna a parlarne con parole bellissime, rivelando come Xana sia una presenza costante nella sua famiglia: lo fa nel terzo e ultimo capitolo della miniserie che Movistar Plus+ gli ha dedicato, in cui l’attuale allenatore del Psg mostra la sua vita quotidiana raccontandone tutti gli aspetti e facendosi conoscere anche fuori dal campo. La puntata su Xana è sicuramente la più emozionante anche per come Luis Enrique racconta di aver affrontato il terribile lutto, con parole frutto di una riflessione profondissima e sicuramente non semplice. "Mi chiederai... Posso ritenermi fortunato o sfortunato? Mi ritengo fortunato, molto fortunato”, dice Luis Enrique nell’estratto. “‘Ma tua figlia è morta quando aveva 9 anni...’ . Mia figlia Xana ha vissuto con noi 9 anni meravigliosi. E di lei abbiamo mille ricordi”.