L'ex difensore del Milan ha attraversato tutto quanto il campo in ginocchio per rendere omaggio a Dio dopo la vittoria della sua Fluminense in casa del Palmeiras, che ha permesso alla 'Tricolor' di centrare la salvezza. "Ora capisco perché sono venuto qui e qual era la mia missione", ha dichiarato Thiago Silva dopo il match

