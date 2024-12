La Supercoppa Europea 2025 si giocherà a Udine

Giornata storica per il calcio italiano: il Comitato Esecutivo Uefa, che si è riunito a Losanna, ha infatti decretato che lo stadio Friuli di Udine ospiterà per la prima volta la finale di Supercoppa Europea nel 2025. Non solo, perché in caso di passaggio in semifinale dell'Italia contro la Germania, sarà Torino a ospitare le Finals di Nations League il prossimo giugno

La finale di Supercoppa Europea del 2025 si giocherà allo stadio Friuli di Udine . Si tratta di una prima volta in assoluto per l'impianto casa dell'Udinese, che mai prima d'ora aveva ospitato una finale Uefa. La partita, che vedrà di fronte la vincitrice della Champions League e quella dell'Europa League, si disputerà il 13 agosto 2025 . Dopo la ristrutturazione , il Bluenergy Stadium ha ospitato in quattro occasioni la Nazionale italiana – l’ultima nell’ottobre di quest’anno – oltre ad essere stato la sede della finale dell’ Europeo Under 21 del 2019 .

Collavino: "Orgogliosi di ospitare una sfida epica"

"Dopo la finale dell’Europeo Under 21 del 2019 e quattro importanti sfide della Nazionale, il Bluenergy Stadium e l’Udinese Calcio avranno l’orgoglio e l’onore di ospitare una sfida che vorrei definire epica - dichiara il Direttore Generale dell'Udinese Franco Collavino - Importante non solo per lo sport, ma per la città di Udine e per il Friuli Venezia Giulia tutto, per il ruolo e il valore dello sport in questa regione. Nel rimarcare il massimo impegno che metteremo nell’organizzazione dell’evento, voglio sottolineare come il progetto Udinese, ancora una volta, si confermi vincente per attrarre eventi e valorizzare tutto il territorio. Ringraziamo per la fiducia FIGC e UEFA e siamo sicuri che la ripagheremo ospitando al meglio la Supercoppa nello scenario di uno degli stadi più all’avanguardia in Europa".