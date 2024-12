Appuntamento il 1° gennaio, alle ore 16.00, con Italia-Giappone per la prima partita di Kings League World Cup Nations 2025. Il match sarà in diretta su Sky Sport Calcio, e (come tutte le partite dell'Italia) in streaming su SkySport.it, sull'account Youtube e sul profilo TikTok di NOW

Ci siamo: il 1° gennaio inizia la Kings League World Cup Nations 2025, il torneo internazionale di calcio a 7 ideato da Gerard Piqué. Ci saranno 16 squadre nazionali in un campionato che si svolgerà in Italia, tra Milano e Torino. Proprio la nazionale italiana sarà protagonista il 1° gennaio, contro il Giappone, in diretta su Sky e in straming su NOW alle 16.00. La finale si giocherà all’Allianz Stadium di Torino il prossimo 12 gennaio e sarà trasmessa live su Sky Sport Calcio, e (come tutte le partite dell'Italia) in streaming su Skysport.it, sull'account YouTube di SkySport, su NOW e sul profilo TikTok di NOW. Sui canali digital di Sky Sport ci sarà anche una grande copertura di contenuti di tutte le partite della Kings League.