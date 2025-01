Pierre Emerick Aubameyang, centravanti gabonese classe 1989, si è raccontato in una lunga intervista a The Athletic. Ha parlato della sua scelta di trasferirsi in Arabia Saudita, del suo ultimo anno a Marsiglia, delle motivazioni che lo hanno portato a lasciare l'Arsenal e soprattutto del trauma che ha coinvolto tutta la sua famiglia a causa di una rapina subita in casa a Barcellona: "Non ho dormito per mesi, i miei figli non vogliono più tornare in Spagna"

Aubameyang ha rilasciato una lunga e toccante intervista a The Athletic, che lo ha raggiunto nella sua nuova avventura in Arabia Saudita con l'Al Qadsiah, neopromossa terza in classica in Saudi Pro League alle spalle dell'Al Hilal e dell'Al Ittihad, ma davanti all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo: "Ho scelto di venire in Arabia pensando solo al calcio. Rispetto le opinioni e le visioni di tutti, ma quando sei un calciatore ti focalizzi solo sulle questioni sportive". L'intervista, che ha ripercorso tutti gli ultimi anni di carriera dell'attaccante, è iniziata e si è focalizzata a lungo su un episodio avvenuto verso la fine della sua avventura a Barcellona, poco prima che si chiudesse il calciomercato estivo e approdasse al Chelsea, una rapina subita in casa con la sua famiglia: "Ero con mia moglie, i miei due figli piccoli, mia cognata, mia cugina e il suo fidanzato. All'improvviso mio figlio mi viene a dire che c'erano degli uomini in casa, mia moglie inizia a urlare dicendo che avevano una pistola. Ho preso una grossa bottiglia per affrontarli". L'eroismo però ha lasciato presto spazio alla ragione: "Mi hanno detto di sedermi, ma non l'ho fatto. Un uomo con dei guanti di metallo ha iniziato a colpirmi in faccia e mi ha rotto la mascella. I miei genitori mi hanno insegnato a farmi trovare sempre pronto, ma quando c'è la tua famiglia cambia tutto. Ho mostrato loro quello che potevano prendere, gioielli, orologi e altri oggetti di valore". Le conseguenze materiali sono però state nulle rispetto a quelle psicologiche: "Mio figlio più piccolo per un anno non ha voluto dormire da solo. Io anche ho avuto degli incubi, restavo sempre sveglio molte notti per la paura e non riuscendo a dormire non ero in grado nemmeno di dare il meglio sul campo". Infine, l'ammissione: "Se avessi parlato subito di questo episodio con uno psicologo, forse lo avrei superato prima. Invece mi sono tenuto tutto dentro, ero semplicemente perso. Ho ancora quella casa a Barcellona, ma non abbiamo mai il coraggio di tornarci. Addirittura i miei figli potevano andare lì in gita scolastica, ma si sono subito rifiutati".