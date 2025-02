"Calcio, detenzione e rieducazione": abbattere le barriere con un pallone

La Lega Nazionale Dilettanti ha presentato negli studi di Sky Sport un nuovo cortometraggio che ha come tema il calcio nelle carceri. Negli istituti di Padova e Lanciano la pratica sportiva diventa realtà concreta

Raccontare le emozioni, il coraggio, la determinazione e le sfide della vita attraverso il pallone. Dopo le storie di calciatrici con i loro sogni e le salite superate, nasce il corto "Calcio, detenzione e rieducazione" , che rappresenta il passo successivo del progetto, ideato dall’Area Responsabilità Sociale della Lega Dilettanti, "Sopra la barriera" . Si stabilisce così una continuità nel segno dell’inclusione, della lotta agli stereotipi e alle discriminazioni di genere. "Il calcio ha una straordinaria possibilità - ha dichiarato Luca De Simoni, coordinatore Area Responsabilità Sociale della LND -, quella di svolgere allo stesso tempo diversi ruoli. Aiuta il benessere psico-fisico, ha una importante funzione sociale, favorisce l’inclusione e riesce perfino a far sentire liberi i ragazzi che lo praticano in un contesto di detenzione".

Il calcio nelle carceri

Le case circondariali di Padova e Lanciano rappresentano un esempio di come la pratica sportiva possa trasmettere modelli relazionali positivi: il successo di una partita si raggiunge con la cooperazione e l’abbattimento di ogni barriera, da quella linguistica a quella gerarchica. Tutto questo contribuisce a orientarsi in un percorso di rieducazione, dove lealtà, solidarietà, rispetto dell’altro e delle regole possono diventare strumento sociale e occasione di recupero. Nel corto, realizzato dall'agenzia comunicativa Bonfire, i protagonisti del docufilm si raccontano attraverso l'emozione che provano nel condividere i successi calcistici durante i colloqui con i loro figli oppure attraverso gli allenamenti e il senso di squadra. Per molti di loro respirare l’aria della competizione equivale a riappropriarsi di un sentimento di libertà.