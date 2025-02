Il figlio di Messi segna 11 gol in una partita

Undici gol segnati su dodici realizzati dalla propria squadra in una sola partita. Thiago Messi, primogenito di Lionel, ha già iniziato a far parlare di sé nonostante abbia soltanto 12 anni: gioca nell'Under 13 dell'Inter Miami e ha già dei numeri da capogiro. 24 gol e 12 assist, il prossimo dei Messi sembra già essere in rampa di lancio...

