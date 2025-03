In Paraguay è già diventato lo "schema Topo Gigio", dal nome con cui anche i sudamericani indicano l'esultanza fatta portandosi le mani alle orecchie. In questo caso, però, quando Miguel Almiron ha fatto quel gesto prima di un calcio di punizione non era per esultare in anticipo ma per indicare ai compagni a chi fosse diretto il pallone: e per tutti quelli del Paraguay non c'erano dubbi che si trattasse di Juan Caceres, bonariamente preso in giro anche in squadra per le sue orecchie a sventola. Il gol con cui il Paraguay ha battuto il Cile nella gara di qualificazioni mondiali (finita proprio 1-0) è nato così: Almiron "annuncia" che la palla sarà scodellata verso Caceres, che arriva da dietro e di testa fa la torre, favorendo il tocco finale di Alderete.