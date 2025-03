AI applicata al calcio: Soccerment e SICS uniscono le forze

Soccerment s.r.l., società specializzata in advanced analytics e soluzioni wearable per il calcio, e SICS s.r.l., azienda specializzata nella video analisi calcistica, hanno annunciano oggi una integrazione strategica che permette alle due società di consolidare una collaborazione già attiva da diversi anni, in particolare nella realizzazione di corsi di Football Data Intelligence, dedicati a formare Football Data Analyst e Football Data Scientist (figure sempre più presenti e rilevanti nelle società calcistiche). Con l’integrazione di SICS, Soccerment si pone l’obiettivo di diventare azienda leader in Italia e in Europa nel campo dell’intelligenza artificiale applicata allo sport. L'operazione è stata supportata da un investimento in Soccerment da parte dei fondi Azimut ELTIF - Venture Capital ALIcrowd III e ALIcrowd IV gestiti in delega da Azimut Libera Impresa SGR. Aldo Comi (co-fondatore e amministratore di Soccerment) viene confermato come CEO del gruppo Soccerment, mentre Michele Crestani (fondatore e CEO di SICS) diventa azionista di Soccerment e mantiene il ruolo di CEO di SICS, garantendo continuità operativa e strategica. La prima integrazione tecnologica tra le due realtà riguarda i dispositivi wearable XSEED di Soccerment e la piattaforma VideoMatch di SICS. Questa innovativa soluzione consente la raccolta automatica tramite i wearable, dei dati atletici e tecnici e la loro immediata sincronizzazione con i video delle partite, facendo risparmiare fino a 300 ore di lavoro all’anno agli staff tecnici e atletici rispetto a una raccolta dati manuale. La piena automatizzazione della Match Analysis permetterà di estendere l'Advanced Analytics anche ai settori giovanili e ai calciatori non professionisti, favorendo una migliore crescita dei talenti e una selezione più efficace. Aldo Comi, CEO di Soccerment, ha dichiarato: "Questa integrazione rappresenta un passo fondamentale per accelerare la missione di Soccerment: democratizzare l'accesso alle analisi".