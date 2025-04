Non poteva desiderare un rientro migliore Danilo, che alla prima partita da titolare dopo l'infortunio alla coscia è tornato al gol con la maglia del Flamengo, nella partita dominata contro la Juventude e vinta per 6-0. Ma non solo, perché l'ex capitano della Juventus, che non giocava dal 22 febbraio, ha stabilito anche un nuovo record stagionale nel Brasileirão, diventando il primo giocatore a completare 100 passaggi (su 105 tentati) in una singola partita."Dopo quasi 14 anni, tornare nel campionato brasiliano era già bello di per sé. Ma tornare a giocare al Maracanã, e segnare il primo gol, è una delle gioie più grandi che abbia mai provato nel calcio" ha scritto sul suo profilo Instagram al termine del match. "E' per questo tipo di emozioni che ho deciso di venire. Grazie al Flamengo e anche al reparto medico e sanitario per l'aiuto e la pazienza in questi quasi 60 giorni di lavoro duro e senza tregua per stare bene. Andiamo!".