Neymar ha lasciato il campo di gioco in lacrime. È successo nella sfida tra il Santos e l'Atletico Mineiro, in quella che è stata la sua centesima partita in casa con la squadra brasiliana. L'attaccante ha avvertito dolore alla coscia, ma ha chiesto di restare in campo ancora per qualche minuto prima di essere sostituito dall'argentino Benjamin Rollheiser e lasciare il terreno di gioco tra gli applausi dei tifosi. Per Neymar si tratterebbe del secondo infortunio da quando è arrivato al Santos. Il primo stop era durato 40 giorni per via di una lesione muscolare alla coscia sinistra, la quale lo aveva costretto a saltare le partite della Nazionale contro Colombia e Argentina nelle qualificazioni sudamericane.