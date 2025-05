Ha appena 16 anni e ha debuttato nella coppa nazionale con l'Internacional di Porto Alegre. Il suo nome nasce dalla grande passione dei genitori per il motorsport e la curiosità è che il giovane attaccante è nato il 13 luglio 2008 ovvero 8 mesi e 22 giorni dopo il GP Brasile vinto da Kimi Raikkonen con la Ferrari

Si chiama Raykkonen ha 16 anni ed è un talento brasiliano. No, non è un pilota ma un calciatore che lunedì sera ha debuttato con l’Internacional de Porto Alegre nella Coppa nazionale.

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

La passione dei genitori per i motori

I genitori, appassionati di motorsport, con il nome probabilmente ne hanno condizionato anche il carattere inconsciamente. Chi l’ha visto crescere nelle giovanili brasiliane racconta di un ragazzo che sa sopportare la pressione nei momenti decisivi e mostra grande tranquillità in campo. Caratteristiche che Iceman portava in pista con un carattere serafico e che, appunto, gli allenatori di Raykkonen Soares rivedono in lui.