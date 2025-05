Morto Luis Galván, campione del mondo nel 1978

L’ex difensore della nazionale argentina è morto a 77 anni dopo una polmonite. Fu titolare e giocò tutte le partite dell’Argentina nel vittorioso mondiale del ’78. Leggenda del Talleres di Cordoba, dove resta il calciatore con più presenze nella storia del club, partecipò anche ai Mondiali del 1982, marcando Graziani e Rossi nella sfida persa contro l’Italia GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Luis Galván, campione del mondo con la nazionale argentina nel 1978, è morto a 77 anni a causa di una polmonite nella Clinica Reina Fabiola dove era ricoverato da circa un mese. Lo rende noto Infobae. "Addio, Luis. Comunichiamo con grande tristezza la scomparsa di Luis Adolfo Galván, emblema del Club e Campione del Mondo con la Nazionale Argentina nel 1978. Accompagniamo la sua famiglia e i suoi cari in questo momento ed eleviamo le nostre preghiere per il suo eterno riposo", ha scritto sui suoi social network la squadra Talleres di Cordoba, dove "el Negro" com'era soprannominato è da sempre un idolo, avendo disputato 503 incontri in 17 stagioni ed essendo il calciatore che ha indossato più volte la maglia del club.

Dal Mondiale 78' alla marcatura su Rossi e Graziani Con la nazionale argentina, Luis Galván giocò tutti i minuti del Mondiale 1978 sotto la direzione di César Luis Menotti. Un mondiale giocato in casa, concluso con la vittoria in finale per 3-1 sull’Olanda. Era presente nella sfida della prima fase a gironi contro l’Italia, quando la nazionale italiana sconfisse, grazie al gol di Bettega, i futuri campioni del mondo. E quattro anni dopo, Galván fu convocato anche per il Mondiale di Spagna ’82, incrociando di nuovo gli azzurri. L’Italia di Bearzot vinse di nuovo, allo stadio Sarrià di Barcellona, con in campo anche Maradona, grazie alle reti di Tardelli e Cabrini (inutile fu il gol argentino di Passarella).

