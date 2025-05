Torna il Selis, sempre più internazionale

Saranno 32 i club partecipanti, provenienti da 8 Paesi, divisi fra professionisti e dilettanti. Per la prima volta al via anche una squadra brasiliana, il Flamengo, ed una ucraina, la Lokomotiv Kyiv. Sara’ l’Espanyol di Barcellona a scendere in campo per difendere il titolo. “Siamo particolarmente orgogliosi di poter accogliere i ragazzi della Lokomotiv – dice Enea Selis, organizzatore del torneo con Giusy Fois – perché la loro presenza avrà un significato umano enorme, al di là di quello sportivo. Abbiamo tutta l’intenzione di regalare un momento di felicità a questi ragazzi che, come sappiamo, dal 24 febbraio 2022 stanno vivendo in un Paese in guerra e sotto continuo attacco. Noi del Torneo Selis abbiamo sempre cercato di distinguerci, ponendo grande attenzione sul lato umano delle storie. Sarà il modo migliore per onorare la memoria di mio padre, a cui è dedicata la manifestazione”.

Ancora una volta, grande attenzione sarà rivolta al sociale: il 1° giugno, a Budoni, scenderanno in campo le squadre del reparto oncologico dell'Ospedale Regina Margherita di Torino e del reparto pediatrico Oncoematologia dell'Ospedale Santa Chiara di Pisa.

“La 28^ edizione del Torneo Manlio Selis ripropone la nostra isola come vetrina del suo territorio incontaminato attraverso un evento di calcio giovanile di altissimo livello, che si è ormai imposto nell'elite delle manifestazioni sportive di qualità", dice Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna che patrocina l’evento. La presenza, quest'anno, della Lokomotiv Kyiv tra le squadre partecipanti lancia un potente messaggio di pace e coesione sociale. Il torneo si conferma splendido veicolo di confronto culturale e agonistico regalando a tutti i giovani calciatori un'esperienza dai grandi valori umani ed educativi.