Addio Gianni Vasino, volto storico di "90° minuto"

E' scomparso a 88 anni Gianni Vasino, storico giornalista della Rai e volto noto della trasmissione "90° minuto", in cui faceva parte del gruppo dei grandi inviati che raccontavano la Serie A ogni domenica

Lutto nel mondo del giornalismo: è morto a Genova, all'età di 88 anni, Gianni Vasino, noto giornalista della Rai e volto storico di "90° minuto". Nato a Serravalle, nel ferrarese, il 5 novembre 1936, e cresciuto a Sanremo, dopo gli inizi nei giornali locali era entrato in Rai nel 1968 facendo parte del gruppo dei celebri inviati sul campo per “Novantesimo minuto”, condotto da Paolo Valenti, e seguendo in particolare le squadre lombarde. Si è dedicato anche alla scrittura. Il suo ultimo libro, autobiografico, è “Da 90º minuto alle Olimpiadi, cronache di 30 anni di sport”.