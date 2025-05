Incontrare Lamine Yamal fuori da un ristorante e… chiedergli di scattarti una foto. “Scusi, ci fa una foto?”. Abituato alle richieste di selfie, il fenomeno del Barcellona sarà rimasto spiazzato, ma non si trattava di uno scherzo. Il gruppo di ragazze – turiste straniere – che lo aveva fermato per chiedergli il favore non lo aveva realmente riconosciuto, e solo davanti alle continue risatine degli amici di Yamal, tra i quali uno che ha ripreso l’intera scena con lo smartphone, è sorto in loro il dubbio. A quel punto una di loro ha chiesto a Yamal come si chiamasse ma lui, freddo come davanti alla porta, è stato bravissimo a mentire: “Ryan”. Poi la foto: che non è diventata un selfie e forse sarà per sempre un’occasione persa. O comunque una bella storia da raccontare: “Questa ce l’ha scattata Lamine Ryan Yamal”.