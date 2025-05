Introduzione

L'ultimo studio a firma del CIES - l'Osservatorio Calcistico - analizza la percentuale di minuti giocati nei campionati nazionali per fasce d'età. Considerando solo le 96 squadre delle top cinque leghe europee, il Barcellona dei giovani talenti è la seconda squadra con la più alta percentuale di minuti riservati agli Under 21. I catalani sono superati solo dallo Strasburgo. In top 20 c'è anche la Juventus, in assoluto la più 'giovane' in Serie A. La lotta italiana per lo scudetto è invece al capo opposto dei dati: Inter e Napoli hanno destinato addirittura lo 0% di minuti agli U21 e hanno tra le più alte percentuali europee per minuti di utilizzo degli Over 30

