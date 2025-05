In un clima di festa e inclusività si sono svolte le finali nazionali di calcio paraolimpico e sperimentale nel centro di preparazione olimpico a Tirrenia (provincia di Pisa). Una due giorni di calcio in cui sono stati assegnati i titoli nei tre livelli che si differenziano a seconda del grado di disabilità cognitivo-relazionale. Per premiare le squadre vincitrici presente il capo delegazione della nazionale italiana Gianluigi Buffon: "C'è davvero tanta soddisfazione e tanto onore nell’essere qui: riceviamo moltissimo da questi ragazzi". Nel corso della giornata l'ex portiere ha anche ricevuto un dono firmato da tutti gli atleti presenti. "Questo è il pallone d’oro che non ho mai vinto - ha aggiunto Buffon-. Sono riuscito a portare a casa un trofeo di grande prestigio morale”.