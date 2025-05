La storia di Denis Bergamini, il podcast su Sky

Il podcast che racconta il controverso mistero legato alla morte del giocatore del Cosenza calcio rimasto insoluto per oltre trent’anni. Una produzione originale di Sky Italia e Sky TG24: dal 27 maggio i primi due episodi in anteprima su Sky TG24 Insider e dal 31 maggio su tutte le piattaforme. Prossimamente in arrivo la docuserie Sky Original su Sky TG24, Sky Crime, Sky Documentaries, Sky Sport e in streaming su NOW

Una statale che corre lungo la costa calabrese. Un camion fermo in mezzo alla strada. Una ragazza in lacrime. Il corpo di un giovane calciatore, Denis Bergamini, viene trovato disteso sull’asfalto. Ha solo 27 anni. È il 18 novembre 1989, e da quel momento si apre uno dei più intricati e controversi misteri della cronaca italiana, rimasto insoluto per oltre trent’anni. A portarlo di nuovo all'attenzione dell'opinione pubblica IL CONO D’OMBRA – LA STORIA DI DENIS BERGAMINI, il nuovo podcast di Pablo Trincia, una produzione originale di Sky Italia e Sky TG24, in collaborazione con Sky Crime, realizzato in collaborazione con Tapelessfilm.

Serie podcast narrata da Pablo Trincia, disponbile dal 27 maggio Una serie podcast in sette episodi narrata da Pablo Trincia e scritta da Pablo Trincia e Debora Campanella, che ricostruisce la vita, la carriera e la tragica fine del centrocampista del Cosenza, e le troppe zone d'ombra che per oltre trent'anni hanno coperto la verità. La sigla, le musiche, il sound design e la post-produzione sono di Michele Boreggi.

Processo Bergamini, 35 anni per la verità Denis è un ragazzo riservato, cresciuto in Emilia e approdato in Calabria per rincorrere il sogno del calcio. A Cosenza gioca, si allena, si innamora. E frequenta una ragazza, Isabella Internò, che tornerà prepotentemente nella sua vita il giorno in cui tutto cambia. Sabato 18 novembre 1989, Denis lascia improvvisamente il ritiro della squadra per andare a prenderla. Poco dopo, lei chiama in lacrime: Denis si è tolto la vita, lanciandosi sotto un camion. È questa la versione che viene subito accettata dalle autorità. Ma i compagni di squadra non si capacitano. La famiglia, fin da subito, non ci crede, i segni sul corpo non corrispondono alla dinamica, la testimonianza dell’autista è vaga, le domande si moltiplicano. Eppure, l’unica indagine avviata porta nel 1991 a un processo per omicidio colposo, che si chiude rapidamente. Da allora, vent’anni di silenzio. Ma il dubbio resta. Nel 2009, un gruppo di giovani attivisti sui social riaccende i riflettori sul caso. L’interesse pubblico cresce. Emergono nuovi testimoni. Nel 2017, la svolta: il corpo di Denis viene riesumato. E dice finalmente qualcosa. La verità, dopo quasi trent’anni, comincia a venire a galla. Nel 2021, Isabella Internò è formalmente accusata di concorso in omicidio e, nel 2024, arriva il verdetto. Attraverso testimonianze esclusive, atti processuali, archivi mai ascoltati prima e le voci di chi ha lottato per la verità, il podcast riapre una ferita mai chiusa: quella della morte di un ragazzo, e di tutto ciò che per troppo tempo è rimasto avvolto nel cono d’ombra.