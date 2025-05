Mostra sul calcio ucraino a giugno in Canada

Il calcio che ha plasmato una nazione. Cimeli che hanno cambiato il corso della storia. Per la prima volta all'estero, una mostra unica con oltre 200 oggetti storici racconta la storia del calcio ucraino: le sue origini, la sua evoluzione e il suo ruolo nella resistenza del Paese durante la guerra. Dal 5 al 10 giugno , il Trident Centre di Toronto ospiterà la mostra “Il calcio ucraino: il gioco continua” . Questo evento speciale è organizzato dall' Associazione ucraina di calcio (UAF) nell'ambito del torneo internazionale amichevole Canadian Shields , che vede la partecipazione della nazionale ucraina. Molti dei cimeli non hanno mai lasciato l'Ucraina prima d'ora e non sono mai stati esposti tutti insieme.

Sheva: "In Canada una parte dell'anima del calcio ucraino"

"Abbiamo portato in Canada una parte dell'anima del calcio ucraino", ha dichiarato Andriy Shevchenko, presidente dell'Associazione ucraina di calcio. "Per la prima volta nella storia, cimeli unici provenienti da diverse collezioni sono stati riuniti in un unico luogo per mostrare al mondo come il calcio rifletta la nostra lotta, la nostra memoria e la nostra unità. Questa mostra è un omaggio a coloro che hanno sostenuto la nostra squadra dall'altra parte dell'oceano e un potente messaggio culturale. Vogliamo che le persone al di fuori dei confini dell'Ucraina capiscano che il calcio non è solo un gioco per noi, ma parte del nostro DNA nazionale, e che continua anche in tempi di guerra".