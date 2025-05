Annullato il processo sulla morte di Maradona

Il processo per omicidio in corso a San Isidro (Buenos Aires) nei confronti dello staff medico di Diego Maradona è stato dichiarato invalido, secondo quanto riportato dai media argentini. Per la morte nel 2020 del fuoriclasse argentino sette persone che si occupavano delle sue cure sono state accusate di omicidio colposo in un dibattimento cominciato lo scorso 11 marzo. La decisione è stata annunciata dal giudice Maximiliano Savarino, uno dei tre membri del tribunale. Il togato ha spiegato la decisione affermando che "la giudice Julieta Makintach - coinvolta nella realizzazione di un documentario non autorizzato - non è intervenuta in modo imparziale" e che "la sua condotta ha prodotto un danno sia per la parte querelante come per la difesa". Gli imputati hanno negato le accuse di "omicidio volontario con dolo" nel trattamento sanitario riservato a Maradona. Se condannati, rischiano pene detentive da 8 a 25 anni.