Col mancato pagamento degli stipendi, il Brescia già retrocesso per la penalizzazione si avvia verso il fallimento. Una triste fine per un club che, in particolare a cavallo tra la fine degli anni '90 e l'inizio del 2000, ha visto passare tantissimi campioni e Palloni d'Oro: da Baggio a Toni, senza dimenticare anche tanti allenatori. Difficile ricordarli tutti... Ma quanta qualità?

BRESCIA VERSO IL FALLIMENTO: LE NEWS