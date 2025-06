A poche ore dal debutto in Gold Cup, scoppia la polemica in casa Usa, con uno scontro aperto tra il Ct Pochettino e il capitano della squadra, il milanista Pulisic. Tutto nasce dopo che l’attaccante rossonero aveva dato la disponibilità a giocare le due amichevoli previste contro Svizzera e Turchia (che gli Usa hanno perso, e alle quali Pulisic non ha preso parte), chiedendo però di essere risparmiato per la Gold Cup, torneo che vedrà gli Stati Uniti impegnati nella prima gara contro Trinidad e Tobago nella notte tra domenica e lunedì. Richiesta che a Pochettino non è piaciuta, come ha fatto sapere in risposta alle parole del giocatore, che alla CBS aveva dichiarato di aver bisogno di riposo dopo aver giocato quasi 120 partite negli ultimi due anni tra Milan e nazionale, e di non aver compreso il no dell’allenatore. “È vero che voleva venire per partecipare alle due amichevoli”, ha detto Pochettino, “ma per noi la Gold Cup è un torneo importante. Lo rispetto e lo capisco, ma non ho bisogno che lui capisca la nostra decisione. Io ho il mio ruolo, ho 53 anni e tanta esperienza nel calcio. I giocatori non devono capire o non capire. I giocatori devono ascoltare e seguire il nostro piano. Non sta a loro dettarlo. Sta a noi valutare se un giocatore ha bisogno di riposo o no, perché abbiamo un gruppo di professionisti, medici sportivi e preparatori atletici della federazione, che possono valutarlo. È stata una nostra decisione non includere Pulisic nelle due amichevoli. Il nostro piano originale era di portarlo a giocare non solo nelle due partite amichevoli, ma anche nella Gold Cup”.