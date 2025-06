Arriva il nuovo canale Sky Sport Legend

Arriva oggi Sky Sport Legend, il nuovo canale Sky interamente dedicato agli eventi che hanno fatto la storia dello sport. Sarà l'occasione per rivivere imprese e partite leggendarie, ma anche programmi che hanno visto protagonisti personaggi indimenticabili del mondo sportivo. Sul canale 210, dalla mezzanotte di oggi, si potranno rivivere le emozioni dei Mondiali di calcio con i film ufficiali, l'impresa della Nazionale di basket del '99 e le finali più belle della Champions League. E poi il Processo di Biscardi, Fair Play di Rino Tommasi e le docuserie. E ancora: documentari, come Scugnizzi per sempre, l'epopea della Juvecaserta, la squadra di pallacanestro che, contro ogni pronostico, vinse il Campionato Italiano di pallacanestro nel 1991. Da non perdere Celtics City- Il regno del basket, la serie prodotta da HBO che esplora il percorso dei Celtics attraverso nove puntate e le testimonianze di tanti protagonisti. Su Sky Sport Legend anche la miniserie Sky Original in tre episodi dedicata al più grande sportivo di tutti i tempi, integralmente girata in America e nei luoghi in cui è stato protagonista "The Greatest", Muhammad Ali. E questo è solo un assaggio! Mettetevi comodi.