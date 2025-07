Igor Protti, il post Instagram sulla sua malattia

"So di non essere solo, grazie allo staff medico"

Protti, poi, ha continuato nel suo messaggio ringraziando in anticipo tutti coloro che gli sono stati vicini fino a questo momento: "Come sempre so di non essere solo, ho la mia grande e meravigliosa Famiglia vicino a me anche se non tutti lo possono essere fisicamente. Come quando ero in campo e mi sentivo parte di una grande comunità oggi sento anche la vicinanza di tutti gli amici e di tutte quelle persone che mi hanno seguito e voluto bene. Ringrazio lo staff medico che mi ha preso in cura e che farà di tutto per aiutarmi in questa lotta. Mi scuso fin da ora se nei prossimi mesi non riuscirò a rispondere a tutti sia telefonicamente che qui su Instagram. Vi mando un forte ed enorme abbraccio".