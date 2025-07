Porto, Francesco Farioli è il nuovo allenatore

Dopo aver chiuso la sua esperienza all'Ajax Francesco Farioli riparte dalla panchina del Porto, libera dopo l'esonero di Anselmi. Ufficiale l'accordo di due anni con il club lusitano reduce dal Mondiale per Club. Farioli sarà presentato in conferenza stampa dal presidente del Porto Vilas Boas lunedì 7 luglio alle 12

Continua lontano dall'Italia la brillante carriera di allenatore di Francesco Farioli. Ufficiale il suo accordo con il Porto per le prossime due stagioni. Il 36enne allenatore toscano sarà presentato dal presidente del club Vilas Boas nella giornata di lunedì 7 luglio alle ore 12. Farioli è reduce dalla stagione all'Ajax in Olanda dove ha perso lo scudetto al fotofinish. In precedenza aveva visssuto una stagione positiva al Nizza dopo i primi anni passati in Turchia alla guida del Karagümrük e successivamente all’Alanyaspor. Dal 2017 è stato nello staff di De Zerbi al Benevento e poi al Sassuolo.