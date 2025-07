Lionel Messi non ha intenzione di fermarsi. La stella dell'Inter Miami, con la doppietta realizzata questa notte contro Nashville, diventa il primo giocatore della storia della MLS a segnare una doppietta per ben cinque gare consecutive. Prima dei due gol (decisivi vista la vittoria per 2-1 della sua squadra) contro Nashville, infatti, Messi aveva segnato una doppietta anche contro Montreal (due volte), Columbus e New England.