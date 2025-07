Morto Sergio Campana, storico presidente Aic

E' morto questa notte Sergio Campana, 91 anni, storico presidente dell'Assocalciatori. Ex calciatore, aveva guidato il sindacato dei giocatori per 43 anni, dal 1968 al 2011. Campana è deceduto nella sua città di nascita, Bassano del Grappa, stanotte in una casa di cura dove era ricoverato da alcune settimane per un peggioramento dello stato di salute. Campana, il cui decesso - fa sapere l'Aic - è avvenuto stanotte alle 3.45 a Bassano del Grappa, era nato il 1° agosto del 1934 e aveva giocato in Serie A con il Lanerossi Vicenza e il Bologna nel ruolo di centravanti. Laureato in Legge e iscritto all'albo degli avvocati dal '67, in quello stesso anno smise la sua carriera agonistica; l'anno dopo fondò l'Aic con Gianni Rivera e Sandro Mazzola. Nel 1974 il primo sciopero dei calciatori, che cominciano a giocare solo 10' dopo l'orario previsto in difesa di Scala, giocatore che aveva rifiutato il trasferimento dal Bologna all'Avellino e per questo stava per essere 'punito' dal club irpino.