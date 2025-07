Lionel Messi è stato squalificato per una giornata per non aver preso parte all'All-Star Game Mls. L'argentino salterà la prossima gara dell'Inter Miami contro il Cincinnati. Oltre a lui, anche il suo compagno di squadre Jordi Alba ha ricevuto la squalifica. "So che Lionel Messi ama questo campionato. Capisco, rispetto e ammiro pienamente il suo impegno per l'Inter Miami", ha dichiarato il Commisioner della Lega Don Garber

Lionel Messi ha ricevuto una squalifica di 1 giornata in Mls. Il motivo? Non ha preso parte all'All-Star Game Mls 2025. L'argentino, assieme al suo compagno di squadra Jordi Alba - anche lui assente all'evento -, non sarà a disposizione di Mascherano per la gara contro il Cincinnati. Questo il comunicato della Lega: "Il difensore dell'Inter Miami Jordi Alba e l'attaccante Lionel Messi non saranno disponibili per la partita della 27^ giornata del club contro il Cincinnati, in programma sabato sera, a causa della loro assenza all'MLS All-Star Game del 2025. Secondo le regole della lega, qualsiasi giocatore che non partecipi all'All-Star Game senza la previa approvazione della stessa non potrà partecipare alla partita successiva del proprio club".