Morto figlio dell'ex portiere Roma Julio Sergio

Non ce l'ha fatta Enzo Bertagnoli, il figlio 15enne dell'ex portiere della Roma Julio Sergio, che dal 2020 combatteva con un tumore al cervello. Il ragazzo si è spento oggi dopo che nelle ultime ore le sue condizioni si erano aggravate tanto da portare i medici alla decisione di indurgli il coma. Enzo era stato operato due anni fa ed è stato testimonial di una campagna di sensibilizzazione in Brasile contro i tumori, sostenuto da campioni come Buffon, Totti, Bonucci e Cristiano Ronaldo. La Roma in questi anni non ha fatto mai mancare il supporto al suo ex portiere e i tifosi gli hanno dedicato diversi striscioni. Qualche giorno fa era diventato virale un video in cui Julio Sergio aveva deciso di radersi a zero assieme ad Enzo, che doveva affrontare l'ennesimo ciclo di chemioterapia.