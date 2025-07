Carles Perez è ricoverato in ospedale dopo aver ricevuto un morso nei genitali da parte di un cane, secondo quanto emerso da fonti greche. Sei punti di sutura per l'ex Roma e non si esclude che debba essere operato

Episodio sfortunato per Carles Perez. Secondo quanto riportato da fonti greche, l'ex Roma è in ospedale dopo aver ricevuto un morso ai genitali da parte di un cane. Lo spagnolo stava passeggiando con il proprio cane, quando l'animale è stato attaccato, lasciato sciolto dal padrone. Il giocatore dell'Aris Salonicco, nel tentativo di separare i due per difendere il suo cane, sarebbe stato morso procurandosi una ferita ai genitali. Ora è ricoverato in ospedale, dove gli hanno applicato sei punti di sutura e non si esclude debba essere operato. L'Aris Salonicco si è messo a disposizione per assistere anche legalmente il suo calciatore.