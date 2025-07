Debutto vincente per Rodrigo De Paul con la maglia dell'Inter Miami. La squadra di Messi vince 2-1 nel finale alla prima giornata di Leagues Cup contro l'Atlas. Per l'argentino, appena arrivato, subito 90' senza nemmeno aver fatto un allenamento con i nuovi compagni. Maglia numero 7 e feeling con Messi mai perso dopo le tante partite in Nazionale e il mondiale vinto. Tante le occasioni nel primo tempo per l'Inter Miami ma risultato sbloccato solo nella ripresa grazie ad una giocata di Busquets e Messi a favorire il gol di Segovia. L'Atlas pareggia all'80' ma per Messi e compagni c'è ancora tempo per un altro gol, nei minuti di recupero. Scambio nello stretto con Suarez e passaggio identico questa volta per Weigandt che a porta vuota firma il 2-1.